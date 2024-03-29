Бухарест выясняет, является ли российским дрон, упавший на территории Румынии (видео)

В правительстве страны призвали дождаться результатов расследования, которые должны показать происхождение беспилотника, упавшего на территорию Румынии на Большом острове Брэила на Дунае.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что на территорию его страны во время атаки ВС РФ на Украину упал российский беспилотник. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24 в пятницу, 29 марта.

По его словам, кадры с места происшествия свидетельствуют, что взрыва в результате падения не было и даже если бы дрон упал в другом месте, он не нанес бы значительный ущерб. На вопрос, был ли это российский ударный дрон, Чолаку призвал дождаться результатов расследования

"Я разговаривал с министром обороны. Со вчерашнего вечера периметр перекрыли. Продолжается расследование. Это не первый такой случай. Хотелось бы, чтобы это было в последний раз. Повторюсь, мы надеемся, чтобы таких случаев было как можно меньше и чтобы мы их избегали, насколько это возможно", — сказал Чолаку.

Румынский премьер добавил, что в результате инцидента пострадавших не было.

На обнародованных в соцсети кадрах с места падения беспилотника, есть фрагменты летательного аппарата с надписями на русском языке.

Напомним, министерство обороны Румынии подтвердило, что в четверг вечером, 28 марта, на сельскохозяйственных угодьях упал беспилотник. Фрагменты дрона нашли на Большом острове Брэила на Дунае. Местные жители якобы слышали "странные звуки". Они же обнародовали видеозаписи, на которых видно, как дрон падает с неба.

24 марта во время масштабной ракетной атаки одна из российских ракет залетела на территорию Польши. Это произошло в районе Осердува в Люблинском воеводстве. Ракета пробыла в воздушном пространстве страны 39 секунд. Поляки ракету не сбивали. Такое решение в командовании объяснили тем, что понимали, что ракета покинет воздушное пространство страны, а попытка сбить ракету представляла бы риск для местного населения.