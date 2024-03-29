"Мы найдем способ не отступать": Зеленский рассказал, какая помощь необходима Украине

Владимир Зеленский заверил, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

Задержка Конгрессом США одобрения пакета военной помощи в размере 60 миллиардов долларов дорого обошлась Украине — военные не смогли спланировать будущие операции, а законодатели ссорились почти шесть месяцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 29 марта в интервью Дэвиду Игнатиусу, обозревателю The Washington Post.

"Мы пытаемся найти какой-то способ не отступать, мы стабилизировали ситуацию благодаря умным шагам наших военных", — продолжил президент Украины.

По его словам, если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения контрнаступления позднее в 2024 году.

Урок первый — отсутствие обещанной помощи

Украинский президент акцентировал внимание на том, что при отсутствии необходимого количества снарядов нужно сокращать линию фронта.

"Если вам нужно 8000 выстрелов в день для защиты линии фронта, а у вас, например, только 2000 патронов, вам придется делать (ее. — Ред.) меньше. Как? Конечно, отступая. Сделать линию фронта короче. Если фронт прорвется, русские смогут войти в большие города", — пояснил он.

Он объяснил стратегию и тактику Украины: необходимо обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы. И подчеркнул, что Украина научилась на войне тому, что "если вы этого не сделаете, это сделает Россия".

"Вашингтон не может ограничить размещение Украиной собственного оружия собственного производства. Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете", — уточнил президент.

Зеленский заверил, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

"Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергетической системы, и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. … Это будет честно", — подытожил он.

При этом он категорично заявил, что если агрессор не прекратит ракетные атаки на города и общины Украины, Силы обороны усилят свои контратаки на российские аэродромы, энергетические и другие стратегические объекты.

По словам Игнатиуса, Зеленский чувствует, что у него нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар через границу — в надежде создать сдерживание, пока российские беспилотники, ракеты и авиабомбы прорывают оборону Украины и атакуют энергетические объекты и другую важную инфраструктуру. Примером могут служить удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На вопрос обозревателя, предупреждали ли официальные лица США о подобных атаках на энергетические объекты внутри России, о чем ходят слухи в Вашингтоне, Зеленский ответил, что Украина остановится, если Россия прекратит предпринимать такие шаги.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами все — газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания. ATACM-300 — вот ответ", — продолжил он.

Зеленский подчеркнул, что хочет использовать ракеты большей дальности не для нападения на российскую территорию, а на аэродромы в Крыму.

"Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы их вытолкнем из аэропортов Крыма", — уверен президент.

Урок второй — зло надо останавливать вовремя

Для украинского президента, подчеркивает обозреватель, после двух лет жестоких боев, в которых погибли многие из лучших офицеров и солдат украинской армии, заключается в том, что Путина следовало остановить раньше.

Президент Барак Обама "не был силен против него", когда Путин захватил Крым в 2014 году, напомнил Зеленский.

"Европа хотела иметь безопасность на границе и не прекращать торговлю с Россией. Это открыло путь к войне с Украиной", — пояснил он.

По мнению Игнатиуса, Зеленский дал пугающую характеристику своего противника.

"Путин хитер, но он не умен. Когда ты сражаешься с умным человеком, это бой по правилам. Но когда дерешься с хитрым человеком, это всегда опасно", — заметил украинский президент.

Забегая вперед, Зеленский сказал, что варианты Украины будут зависеть от решения Конгресса. Пока Украина не узнает, что у нее сохраняется поддержка США, "мы останемся там, где находимся сейчас — на востоке".

"Мы потеряли полгода, пока Конгресс спорил. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами", — подытожил Зеленский и подчеркнул, что критики помощи Украине не понимают ставок в войне: если Украина падет, Путин разделит мир на друзей и врагов России.

Напомним, Фокус писал, что Украина должна будет работать с победителями нынешних выборов в Европе и, что более важно, в Соединенных Штатах. Причем вероятность возвращения в Белый дом Дональда Трампа нависает над войной, поэтому у украинских и европейских политиков есть неприятное ощущение относительно его второго президентства.