"Недавно возникшая практика": в ISW указали на особенность новых ударов по энергосети Украины

Американские аналитики отметили, что пока США и ЕС воздерживаются от некоторых видов помощи Киеву из-за опасений эскалации, РФ все равно эскалировала свою агрессию против Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации расширили свою кампанию по уничтожению критической инфраструктуры Украины, включив в нее гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 марта.

Аналитики отметили, сославшись на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что во время обстрелов 28-29 марта российские войска намеренно атаковали Каневскую и Днестровскую ГЭС в Черкасской и Черновицкой областях.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что в ходе атаки был нанесен ущерб тепловой и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины, что привело к отключению электроэнергии в Днепропетровской и Харьковской областях. Ранее ВС РФ также ударили по Днепровской ГЭС.

Как отметили в аналитическом центре, раньше ВС РФ не наносили "устойчивых ракетных ударов" по украинским плотинам и гидроэлектростанциям в ходе обстрелов Украины. Авторы отчета расценивают изменение тактики РФ как эскалацию.

"Недавно возникшая практика нанесения ударов по украинским плотинам и гидроэлектростанциям со стороны России является важным поворотным моментом и эскалацией российской ударной кампании против Украины", — говорится в материале.

Аналитики также упомянули о том, что США и ЕС по-прежнему не желают предоставлять Украине оружие, которое, по их мнению, может способствовать значительным наступательным усилиям Киева, из-за опасений эскалации ситуации со стороны России.

"Однако решения западных государств ограничить обороноспособность Украины в попытке справиться с эскалацией не смогли помешать России эскалировать войну против Украины", — подчеркнули в ISW.

Взирая на это, американские аналитики заключили, США и европейские страны не должны основывать свои решения касательно помощи Киеву на опасениях по поводу возмездия и эскалации со стороны Москвы.

Напомним, 22 марта состоялась массированная атака российских оккупантов на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в ходе которой по одной только Днепровской ГЭС было нанесено 8 ракетных ударов.

В свою очередь председатель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк 29 марта заявил, что во время утренней атаки враг пытался поразить Днестровскую ГЭС и силы ПВО сбили ракеты неподалеку от объекта.