Оккупационные власти в "ЛНР" начали принудительную весеннюю мобилизацию, — Лысогор

Главари непризнанной "ЛНР" начали мобилизовать мужчин 1994-2006 годов рождения. Тех, кто не появляется в военкоматы, усиленно ищут и доставляют силой.

В так называемой "ЛНР" началась весенняя волна принудительной мобилизации, которая продлится в течение апреля-июля. Мужчин заставляют идти в оккупационное войско, а тех, кто скрывается, отыскивают и доставляют в военкоматы силой. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Весеннюю волну принудительной мобилизации в так называемой "лнр" начали с призыва лиц мужского пола 1994-2006 годов рождения. Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодежи оккупанты собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно", — написал Лысогор.

Он уточнил, что граждан, которые не появляются в военкоматы, доставляют силой.

"Принудительная кампания продлится в течение апреля-июля. Соответствующий указ подписан оккупационными властями региона", — отметил Лысогор.

Напомним, 29 марта Центр национального сопротивления сообщил, что российские кураторы непризнанных республик требуют от главарей оккупационных администраций полной паспортизации населения до 2026 года. Это происходит, потому что жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу российских паспортов.

30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дети Белгорода и других населенных пунктов в 30-километровой зоне на границе с Украиной после весенних каникул будут учиться дистанционно. Это связано с обстрелами области.