Комитет ВР закончил рассмотрение законопроекта о мобилизации: когда его примет парламент (видео)

По словам народного депутата Федора Вениславского, остались лишь некоторые технические процедуры, однако парламентарий предполагает, что в Верховной Раде рассмотрение законопроекта может затянуться.

В Верховной Раде 29 марта было завершено рассмотрение всех поправок к новому законопроекту о мобилизации. Об этом 30 марта в эфире "24 канала" рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам народного депутата, остались только некоторые технические процедуры, однако Вениславский предполагает, что в Верховной Раде рассмотрение законопроекта может затянуться.

"Сейчас секретариат верстает таблицу, чтобы понять, где могли быть допущены различные несогласованности, технические ошибки и т. д. Уже скоро граждане смогут увидеть этот законопроект. Я думаю, что на следующей неделе имеем все шансы завершить этот законопроект на уровне комитета. Тогда предоставим его гражданам для ознакомления", — заверил нардеп.

Когда примут законопроект о мобилизации

Вениславский подчеркнул, что после проверки сравнительной таблицы будет составлено заключение, которое также должно быть проголосовано на комитете. И рассказал об алгоритме прохождения законопроекта до момента его принятия: только после принятого заключения на комитете законопроект передадут в парламентский зал, а после депутаты на согласительном совете решат, когда они включат законопроект в повестку дня.

"Конечно, все может затянуться. Мы понимаем, что этот законопроект на сегодня чрезмерно заполитизирован. Те 4260 поправок могут быть существенным тормозом в процессе рассмотрения. Любой депутат сможет ставить на подтверждение ту или иную поправку. Также депутаты могут попытаться продемонстрировать свою приверженность к тому или иному слою населения. Поэтому трудно спрогнозировать, сколько займет рассмотрение законопроекта в парламенте", — подытожил Вениславский.

Мобилизация в Украине — последние новости

Пока что действуют старые правила, по которым мобилизуют военнообязанных.

Вместе с тем уже сейчас известно:

Ранее Вениславский рассказал, что в Украине не планируют делать призывной возраст ниже 25 лет. По его словам, из-за отказа от срочной службы, ребятам от 18 до 25 лет нужно будет пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу.