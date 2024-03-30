Получили приказ молиться за победу: в РФ священники включились в войну против Украины, — СМИ

Как заявляют росСМИ, это первый обнародованный официальный документ, которым регулируется внутрицерковная поддержка войны. За отказ от чтения молитвы священников могут лишить сана.

В России священнослужители получили письмо, в котором указано, как надо правильно молиться в Великий Пост, чтобы РФ победила Украину.

Соответствующее письмо якобы разослали из Московской патриархии за подписью митрополита Григория Воскресенского. Как сообщают росСМИ, циркулярное письмо с рекомендацией ежедневно читать молитвы о победе России опубликовала автор Телеграм-канала "Православие и зомби" Ксения Лученко.

Речь идет о чтении "Молитвы о Святой Руси". Соответствующее письмо, как отмечает журналистка, получили все приходы.

"Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подаждь нам силою Твоею победу", — говорится в тексте письма.

Отмечается, что эту молитву священники должны читать ежедневно — на службе и дома. Также они должны предлагать чтение "святых слов" монашествующим и мирянам.

Это первый официальный документ, которым регулируется внутрицерковная поддержка войны. За отказ от чтения молитвы священников будут лишать сана.

Молитву о победе РФ священники должны читать ежедневно — на службе и дома

Напомним, 15 декабря прошлого года СБУ объявила в розыск патриарха РПЦ Кирилла, который скрывается от судебного расследования. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

Также 23 января патриарх Кирилл призвал не отправлять на войну в Украину мужчин, у которых есть трое и более детей.