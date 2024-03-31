"Деньги не пахнут": Европа не хочет запрещать России обходить санкции, — Подоляк (видео)

По словам советника главы Офиса президента, у Запада есть все инструменты для того, чтобы ограничения действительно были эффективными, однако сотрудничество с Кремлем на третий год полномасштабной войны продолжается.

Европа может сделать все для того, чтобы закрыть лазейки и Россия не смогла больше обходить международные санкции. При этом, по всей видимости, она не хочет этого делать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

По его словам, многие западные компании продолжают работать в России и платят там налоги в государственный бюджет. Оттуда деньги уже идут на финансирование войны против Украины. За два года можно было бы все сделать для того, чтобы запретить Кремлю обходить санкции, но Европа "не хочет".

"Потому что деньги не пахнут. Очень много людей, которые имеют гражданство европейских стран, зарабатывают деньги на оборонных транзитах, экспорте, импорте товаров в Россию и из России через Беларусь. Мы видим последние скандалы с ввозом российского зерна и минеральных удобрений на территорию европейских стран через Беларусь. При этом российское зерно поступает в ЕС через Беларусь в намного большом количестве, чем украинское зерно", — заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что Европейский союз сейчас обсуждает вариант 50-процентной пошлины, однако не полный запрет ввоза российского зерна и груза. Соответственно, война позволяет им либо продавать товары дороже, или же покупать дешевле. Товары в Россию сейчас поставляются в 2-3 раза дороже, чем это было еще до полномасштабного вторжения. В то же время, запретить европейцам сотрудничать с Россией очень сложно, ведь обе стороны все равно будут пытаться искать обходные пути.

"Все санкции упираются в одну простую вещь. Любой, кто хочет обойти санкции, всегда может сказать: вы нам запрещаете что-то продавать в России, а там официально работают тысячи компаний с европейской юрисдикцией. Они продают все что угодно: продукты питания, кожизделия и иные виды товаров. Да, кто-то уходит с российского рынка, а многие компании остаются", — продолжил Михаил Подоляк.

Напомним, 22 марта сообщалось, что Китай и Франция давят на Украину, чтобы она отказалась от "списка спонсоров войны". По словам журналистов, Киеву, возможно, придется смягчить свою позицию, поскольку становится труднее обеспечивать себе уровень поддержки со стороны других стран.

7 марта сообщалось, что шпионы РФ в Европе в обход санкций налаживают поставки для "Ланцетов". Россиянин Сергей Ступар работает в Словакии, где договаривается о поставках товаров в РФ в обход санкций, в частности о предоставлении инструментов, которые закупает ZALA AERO (производителей БПЛА "Ланцет").