Игнорируем информационный фронт: в Раде рассказали, забронируют ли журналистов от мобилизации

Россия забронировала все федеральные каналы, однако в Украине нет такого мобилизационного ресурса, как у оккупантов. Более того, Киев не рассматривает информационное направление как отдельное для борьбы, рассказал нардеп Ярослав Юрчишин.

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в Украине могут быть забронированы от мобилизации до 50% рабочих определенных предприятий и ведомств. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Но говорить о самом бронировании журналистов не приходится по многим причинам", — сказал он.

По его словам, в Украине нет "такой роскоши", как в РФ, которые забронировали все федеральные каналы, работники которых не призывают на "СВО". Он отметил, что наша страна не имеет такого мобилизационного ресурса, как у врага. Также Киев не рассматривает информационное направление как отдельное для борьбы.

"Информационный фронт как таковой существует, но мы его игнорируем. Мы надеемся на сознательность наших медиа", — подчеркнул он.

Юрчишин рассказал, что государство понимает, что мобилизация работников медиа — это огромный козырь, поскольку лучшие пресофицеры — это выходцы медиа, и они лучше работают с журналистами, понимают, что и как им показать.

"Журналист нам не враг, а человек, который придет, покажет ваше направление, а потом на это направление приедет дополнительная амуниция, оружие и волонтерская помощь", — рассказал он.

Нардеп сообщил, что в Украине нет лидера мобилизации, это наиболее негативное явление, которое могло бы быть. Однако страна ежемесячно мобилизует тысячи людей. Это не такое количество, которое было раньше, когда в феврале 2022 года за несколько дней армия из 200 тысяч переформатировалась почти в миллион.

Он добавил, что добровольцы, которые первыми пошли на фронт, закончились — есть раненые, погибшие, и те, кто воюет столько, что должен бы уже отдохнуть.

Напомним, мужчины могут пройти ВВ К не только в территориальных ВВК, но и в больницах, поликлиниках и госпиталях. Документ на прохождение ВЛК выдают после того, как гражданин получил повестку на уточнение данных и явился в ТЦК.

Ранее заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар рассказал, что мужчин, которые находятся в розыске из-за уклонения от службы, могут принудительно доставить в ТЦК.