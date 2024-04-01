Самые абсурдные правки: в Раде объяснили, как нардепы могут расширить возможности для уклонистов

Народный депутат Федор Вениславский пожаловался на коллег, которые регистрировали законодательные предложения на несколько страниц, однако правки были одинаковы. По его мнению, нардепы затягивают процесс, чтобы не усиливать мобилизацию.

К новому законопроекту о мобилизации некоторые нардепы подавали правки, которые расширяют возможности для избежания призыва. Об этом сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "24 Канала".

Вениславский отметил, что больше всего поражало, когда некоторые нардепы регистрировали законодательные предложения на несколько страниц, однако правки были одинаковы. По его мнению, это злоупотребление права на законодательную инициативу, направленное на затягивание процесса.

Тогда как наиболее непонятным для него было то, что определенные депутаты пытались подать предложения, которые расширяют возможности для избежания призыва. Речь идет о предложении увеличить перечень категорий, имеющих право на отсрочку или бронирование.

"Эти законодательные предложения порой доходили до такого парадоксального сценария, когда мы с коллегами говорили, что закон превращается, если их учитывать, не в закон на мобилизацию, а в закон о содействии возможности уклонения от призыва по мобилизации для тех, кто не хочет служить", — сказал Федор Вениславский.

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Напомним, в Украине существует два варианта бронирования военнообязанных граждан предприятиями. Речь идет о брони от 50% и до 50% работников. Кроме этого, чтобы иметь возможность забронировать собственных работников предприятие должно соответствовать определенным критериям.

Ранее заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар сообщил, что полиция может принудительно доставлять в ТЦК уклонистов, которые официально находятся в розыске. Сейчас на Прикарпатье ищут около 39 тысяч мужчин.