Россия развернула в Средиземном море ракетный крейсер "Варяг": какие цели у ВМФ РФ

Флагман Тихоокеанского флота прошел через Суэцкий канал "в рамках дальнего морского перехода". А до этого он участвовал в учениях по уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.

Группировка российских кораблей в Средиземном море была усилена ракетным крейсером "Варяг" проекта 1164 "Атлант", по которому был создан и уничтоженный крейсер "Москва". Это первое развертывание корабля в регионе с 2022 года, пишут обозреватели Defense Express.

Отмечается, что крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота РФ прошел через Суэцкий канал "в рамках дальнего морского перехода", а перед этим 28 февраля крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" находились в Красном море.

До этого оба боевых корабля приняли участие в учениях по уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря. При этом обозреватели отметили, что "Маршал Шапошников" совершил заход в порт Массава Эритреи и должен находиться там несколько дней, но дальнейший его маршрут неизвестен.

"Он может как снова присоединиться к "Варягу", так и вернуться во Владивосток", — говорится в публикации.

Дальнейшие планы ВМФ РФ

Эксперты полагают, что судя по всему "Варяг" должен зайти в порт Тартус в Сирии, где находится военно-морская база РФ. Они обратили внимание, что военное командование российского флота повторно направила крейсер в это регион после значительной паузы с 2022 года — осенью 2021 он также был развернут у берегов Сирии.

"Тогда существовал значительный риск того, что "Варяг" войдет в Черное море с целью усиления Черноморского флота РФ, но до 24 февраля 2022 года он не прошел Босфор, а дальше Анкара запретила проход российским боевым кораблям", — подчеркнули обозреватели.

Они отметили, что у россиян нет возможности "разбрасываться" кораблями такого класса, поскольку после уничтожения "Москвы" на вооружении флота РФ состоят два крейсера проекта 1164 — это крейсер "Варяг" Тихоокеанского флота и "Маршал Устинов" Северного флота. Однако кроме этих кораблей у России есть атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", который с 1997 года никак не может пройти ремонт и модернизацию.

Напомним, с 11 по 15 марта в северной части Индийского океана состоялись совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024". В маневрах приняли участие корабли России, Китая, Ирана, ряда азиатских стран, а также Южно-Африканской Республики.