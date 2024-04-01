Мобилизация в Украине: названы категории мужчин, которых не призовут в апреле

Некоторых военнообязанных граждан не могут призвать в ВСУ по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или специальности.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации представители ТЦК и СП могут вручить повестки всем военнообязанным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако призвать на службу могут не всех. Издание "24 Канал" рассказало подробнее, кто не будет подлежать мобилизации в апреле.

Кого не мобилизуют в ВСУ по состоянию здоровья

В ряды ВСУ не призовут мужчин, признанных лицами с инвалидностью или, согласно заключению ВВК, временно непригодными к службе на срок до шести месяцев.

Кого не мобилизуют в ВСУ по семейным обстоятельствам

По семейным обстоятельствам в армию не призовут:

граждан, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

граждан, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка (детей);

граждане, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

граждане, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями;

граждане, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который считается лицом с инвалидностью I или II группы;

те, на содержании которых находятся несовершеннолетние дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

те, кто заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, своими или жены (мужа) родителями, которые нуждаются в постоянном уходе, в соответствии с выводами медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

те, кто имеют жену (мужа), одного из своих родителей или жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных людей, которые могут их содержать;

опекуны лица с инвалидностью I или II группы, нуждающегося в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут ухаживать;

граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

граждане, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, и во время действия военного положения;

граждане, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО, ООС).

Кого не мобилизуют в ВСУ по специальности

Таким образом в апреле не могут мобилизовать:

нардепов Украины, депутатов ВР АР Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ, СВРУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ГБР, ДВСУ, УГО;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает, что все мужчины от 18 до 60 лет будут находиться на воинском учете. Речь идет о правоохранителях и представителях других составляющих сектора безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что в апреле предприятия могут забронировать военнообязанных мужчин. Речь идет о двух вариантах — от 50% и до 50% работников.