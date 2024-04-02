Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе: где слышали взрывы (карта)

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

В ночь на 2 апреля российские войска атаковали украинские города дронами камикадзе. Об угрозе в Херсонской и Днепропетровской областях в 01:26 ночи сообщили Воздушные силы ВСУ.

Уже в 01:41 ночи стало известно, что группа вражеских доронов была замечена в Днепропетровской области. БПЛА двигались в сторону Днепра. Затем они подлетели непосредственно к областному центру.

Как сообщил Telegram-канал "Дніпро Оперативний| Війна" о взрывах в городе.

Уже в 02:27 ночи беспилотники полетели в сторону Павлограда. Также через десять минут Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов", которые были замечены возле Кривого Рога.

Позже тревога была объявлена в Харьковской области. ВСУ зафиксировали запуск россиянами управляемой авиабомбы для удара по региону. Также тревогу объявили в Запорожской и Сумской областях.

"Кировоградская область движение ударных БПЛА в вашем направлении из Днепропетровщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", — отметили Воздушные силы в 02:48 ночи.

Только в 03:30 ночи ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.

Ранее СМИ сообщали, что Россия выпустила по Киеву пять ракет "Циркон" с начала года. По словам начальника КГВА Сергея Попко, было невероятно тяжело, но Киев выдержал эти удары. Глава администрации подчеркнул, что страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей.

Также Воздушные силы сообщали, что ВСУ могут противодействовать ФАБ-1500. По словам представителя ВС Ильи Евлаша, у врага очень большое количество авиабомб, которые они сейчас модернизируют, снимают с хранения и продолжают применять по территории Украины.