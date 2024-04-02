ВС РФ применили неизвестный тип баллистики: что это может быть за ракета

Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий отметил, что трудно определить, какой именно тип ракет противник запускает с южного направления — "Циркон" или модернизированный "Оникс".

Вооруженные силы Российской Федерации начали атаковать мирные города Украины с помощью неизвестного типа баллистических ракет. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Враг запускает баллистику с территории временно оккупированного Крыма. Собеседники издания в разных секторах Сил обороны все еще сомневаются, действительно ли россияне имеют на вооружении противокорабельную ракету типа "Циркон" или модернизировали "Оникс-М".

В СМИ отметили, что немногочисленные применения этих ракет свидетельствуют о демонстрации Кремля того, что у них появилось "что-то похожее на гиперзвуковые ракеты". Зато украинская противовоздушная оборона показала, что может сбивать эти воздушные цели. Однако количество новых баллистических ракет — неизвестно.

По словам представителя ГУР МОУ Вадима Скибицкого, пока сложно определить, запускает ли враг с южного направления ракеты "Циркон", или модернизированные "Ониксы".

"Если же говорить об обычных "Ониксах", то, по нашим данным, их запасы у россиян составляют 440 единиц. Сейчас они смогли возобновить их производство на уровне 6-8 ракет в месяц", — добавил Скибицкий.

Напомним, 1 апреля в СМИ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев пятью ракетами типа "Циркон" с начала года. Также враг атаковал "Кинжалами", "Искандерами-М", "Калибрами", Х-69, Х-101 и БПЛА типа Shahed.

31 марта руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что РФ пытается пробить украинскую систему ПВО, а потому атакует "Цирконами". Он отметил, что во временно оккупированном Крыму враг разместил несколько пусковых установок для запуска этого средства поражения.