"Молния среди молний": с F-35 сняли ограничения в полетах в грозу

Истребитель F-35 прозвали "Молнией". Иронично, но он не имел права на полеты во время молний в воздухе. Однако Lockheed Martin решили проблему с системой OBIGGS.

Пентагон отменил ограничения по полетам во время грозы для истребителя F-35 Lightning II, которое действовало с 2020 года. Об этом сообщает Breaking Defense.

Министерство обороны США официально сняло ограничения на полеты для истребителя F-35 во время непогоды. Lockheed Martin разработал аппаратное и программное обеспечение для защиты от молний. Речь идет о сухопутной версии F-35A. Запрет на полеты во время непогоды вводили в июне 2020 года, когда на 24 самолетах обнаружили поврежденные трубки бортовой системы генерации инертного газа (OBIGGS). После этого летчикам надо было избегать непогоды на расстоянии до 40 км.

Система OBIGGS предотвращает взрыв самолета при попадании молнии, потому что обогащенный азотом воздух закачивается в топливные баки, чтобы сделать его содержимое инертным. Обнаруженные в 2020 году повреждения трубок, несущих инертный газ, вызвали опасения, что система не будет функционировать должным образом в экстренных ситуациях.

В офисе программы F-35 отказались прокомментировать, сколько F-35 получили соответствующее обновление для полетов в непогоду. Однако они сообщили, что тестирование проводились сочетанием лабораторных и летных испытаний. Иронично, но самолет F-35 получил прозвище Lightning II. Официальное и полное название F-35 Joint Strike Fighter.

В издании добавляют, что различные ограничения на непогоду уже не раз действовали. В начале 2010-х годов так же вводились ограничения из-за обнаружения недостаточного количества обогащенного азотом газа в топливных баках. Это признали опасным. Ограничения сняли в 2014 году.

Напомним, 13 марта Пентагон одобрил серийное производство истребителя F-35. При том, что оно продолжается уже много лет.

Ранее F-35A официально стал носителем ядерного оружия с бомбами B61-12.