F-35A официально стал платформой для ядерного оружия: какие бомбы может нести самолет

Многофункциональный стелс-истребитель F-35A сможет нести исключительно гравитационные бомбы нового образца B61-12. При этом модификация Block 4 не является обязательным условием для использования этого оружия.

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Американский многофункциональный стелс-истребитель F-35A прошел оперативную сертификацию на возможность размещения термоядерной гравитационной бомбы B61-12. Таким образом данный самолет официально стал платформой для ядерного вооружения. Об этом сообщили обозреватели Breaking Defense.

Представитель Объединенного программного управления F-35 Расс Гемаер сообщил, что процесс сертифицирования был начат в октябре прошлого года. Теперь же стелс-истребитель стал самолетом с двойным потенциалом, так как может нести как обычное, так и ядерное вооружение.

"F-35A — первый в истории самолет 5-го поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа, получившая этот статус с начала 1990-х годов. Сертификация F-35 в ядерной области стала кульминацией более чем 10-летней напряженной работы всего ядерного предприятия, состоящего из 16 различных правительственных и промышленных заинтересованных сторон", — сказал Гомаер.

При этом чиновник добавил, что самолет прошел сертификацию раньше установленных сроков, обеспечив США и НАТО критически важным потенциалом.

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Что касается подробностей, то Гомаер подчеркнул, что политика США в области раскрытия информации запрещает раскрывать данные о самолетах с двойным вооружением среди партнеров НАТО. Однако известно, что по состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов бомб B61 будут размещены у союзников по НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Из них первые четыре страны имеют на вооружении ВВС самолеты F-35.

Также было отмечено, что в случае с F-35 речь идет исключительно о платформе для более нового варианта ядерных B61-12, причем модификация Block 4 не является обязательным условием для использования этого оружия.

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Ранее сообщалось, что поступила информация о применении истребителей F-35 в ходе миссий по сканированию зон оккупированной территории Украины, где могли быть расположены российские средства ПВО. Использование этих самолетов для обнаружения российских систем подтвердили и западные наблюдатели из Air Force Times.

Однако в Пентагоне, комментируя слова сингапурского министра обороны Нг Энг Хена, заявили, что F-35 никогда не применяли в Украине.