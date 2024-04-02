"Молния среди молний": с F-35 сняли ограничения в полетах в грозу

Истребитель F-35 прозвали "Молнией". Иронично, но он не имел права на полеты во время молний в воздухе. Однако Lockheed Martin решили проблему с системой OBIGGS.

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Пентагон отменил ограничения по полетам во время грозы для истребителя F-35 Lightning II, которое действовало с 2020 года. Об этом сообщает Breaking Defense.

Министерство обороны США официально сняло ограничения на полеты для истребителя F-35 во время непогоды. Lockheed Martin разработал аппаратное и программное обеспечение для защиты от молний. Речь идет о сухопутной версии F-35A. Запрет на полеты во время непогоды вводили в июне 2020 года, когда на 24 самолетах обнаружили поврежденные трубки бортовой системы генерации инертного газа (OBIGGS). После этого летчикам надо было избегать непогоды на расстоянии до 40 км.

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Система OBIGGS предотвращает взрыв самолета при попадании молнии, потому что обогащенный азотом воздух закачивается в топливные баки, чтобы сделать его содержимое инертным. Обнаруженные в 2020 году повреждения трубок, несущих инертный газ, вызвали опасения, что система не будет функционировать должным образом в экстренных ситуациях.

В офисе программы F-35 отказались прокомментировать, сколько F-35 получили соответствующее обновление для полетов в непогоду. Однако они сообщили, что тестирование проводились сочетанием лабораторных и летных испытаний. Иронично, но самолет F-35 получил прозвище Lightning II. Официальное и полное название F-35 Joint Strike Fighter.

В издании добавляют, что различные ограничения на непогоду уже не раз действовали. В начале 2010-х годов так же вводились ограничения из-за обнаружения недостаточного количества обогащенного азотом газа в топливных баках. Это признали опасным. Ограничения сняли в 2014 году.

Напомним, 13 марта Пентагон одобрил серийное производство истребителя F-35. При том, что оно продолжается уже много лет.

Ранее F-35A официально стал носителем ядерного оружия с бомбами B61-12.