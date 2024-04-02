"Блискавка серед блискавок": з F-35 зняли обмеження в польотах в грозу

Винищувач F-35 прозвали "Блискавкою". Іронічно, але він не мав права на польоти під час блискавок у повітрі. Проте Lockheed Martin вирішили проблему з системою OBIGGS.

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Пентагон скасував обмеження по польотах під час грози для винищувача F-35 Lightning II, яке діяло з 2020 року. Про це повідомляє Breaking Defense.

Міністерство оборони США офіційно зняло обмеження на польоти для винищувача F-35 під час негоди. Lockheed Martin розробив апаратне і програмне забезпечення для захисту від блискавок. Мова йде про сухопутну версію F-35A. Заборону на польоти під час негоди вводили у червні 2020 року, коли на 24 літаках виявили пошкоджені трубки бортової системи генерації інертного газу (OBIGGS). Після цього льотчикам треба було уникати негоди на відстані до 40 км.

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Система OBIGGS запобігає вибуху літака при влучанні блискавки, бо збагачене азотом повітря закачується в паливні баки, щоб зробити його вміст інертним. Виявлені у 2020 році пошкодження трубок, що несуть інертний газ, викликали побоювання, що система не буде функціонувати належним чином в екстрених ситуаціях.

В офісі програми F-35 відмовились прокоментувати, скільки F-35 отримали відповідне оновлення для польотів в негоду. Проте вони повідомили, що тестування проводились поєднанням лабораторних і льотних випробувань. Іронічно, але літак F-35 отримав прізвисько Lightning II. Офіційна і повна назва F-35 Joint Strike Fighter.

У виданні додають, що різні обмеження на негоду вже не раз діяли. На початку 2010-х років так само вводилися обмеження через виявлення недостатньої кількості збагаченого азотом газу у паливних баках. Це визнали небезпечним. Обмеження зняли у 2014 році.

Нагадаємо, 13 березня Пентагон схвалив серійне виробництво винищувача F-35. При тому, що воно триває вже багато років.

Раніше F-35A офіційно став носієм ядерної зброї з бомбами B61-12.