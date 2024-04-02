В оккупированной Абхазии упал военный вертолет РФ: подробности (видео)

На место крушения прибыл "министр по чрезвычайным ситуациям" Лев Квициния. Причины падения военно-воздушного судна устанавливаются специалистами.

В Гулрыпшском районе оккупированной Россией части Абхазии потерпел крушение военный вертолет МИ-24. Три члена экипажа выжили. Об этом сообщает местное информационное агентство "Апсныпресс".

"Вертолет МИ-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе", — говорится в сообщении.

"Командующий Военно-воздушными силами" Абхазии Адгур Гумба заявил, что в упавшем вертолете находились три человека и все они выжили.

На место крушения также прибыл "министр по чрезвычайным ситуациям" Лев Квициния. Как утверждают местные СМИ, вертолет принадлежал "министерству обороны" Абхазии.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, 12 марта стало известно о падении военно-грузового самолета Ил-76 в Ивановской области. Самолет базировался в Твери. На месте падения свидетели увидели столб черного дыма, а к моменту "приземления" заметили огонь под крылом воздушного судна.

В результате падения самолета Ил-76 погибли 16 человек. По одной из версий, на борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров.

В Минобороны РФ подтвердили падение Ил-76 на расстоянии 700 км от границы Украины. Среди обломков отыскали тела 10 человек.