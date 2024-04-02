Из-за потерь: ВС РФ перебрасывают тяжелую технику в Крыму, — Атеш (фото)

По данным подполья, оккупанты перемещают технику на юг Украины для восполнения потерь после ударов украинских FPV-дронов.

Партизаны зафиксировали перемещение крупногабаритной военной техники со стороны Российской Федерации из региона Азовского моря в направлении города Джанкой. Вражеские силы направили ее в направлении Херсонского региона. Об этом сообщает движение сопротивления "Атеш".

Разведчики из числа партизан получили информацию о перемещении указанной военной техники в связи с необходимостью компенсировать потери, понесенные в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов с фото- и видеообзором.

"Благодаря нашим агентам по группировке войск "Днепр" нам стало известно, что российская армия терпит потери в технике, в том числе легко бронированной", — говорится в сообщении.

Силы сопротивления отмечают, что данные потери в полной мере не восполняются из-за отсутствия нужного количества техники, готовой для выполнения боевых задач.

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Напомним, 28 марта в "Атеш" заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к отражению атак украинских диверсионно-разведывательных групп во временно оккупированном Севастополе в Крыму. В частности противник решил разместить БМП на береговой линии обороны.

Также 21 марта "Атеш" сообщало, что военный штаб охраняет патруль только из четырех человек. Однако после мятежа Евгения Пригожина на его территории появилась группа быстрого реагирования.