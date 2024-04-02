Геолокация попадания по НПЗ в Татарстане: куда достали и что летело, — OSINT

Дроны по военным объектам в Татарстане должны были пролететь 1 200 км из Украины или 400 км из Казахстана. Пока рассматривают два варианта устройств, которые могли добраться так далеко.

Дрон пролетел около 1 200 км и ударил по оборудованию, расположенному посреди производственных цехов нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Нижнекамске в Татарстане. В 30 км к северо-востоку расположена еще одна точка, до которой добрались БПЛА — помещения для сбора дронов-камикадзе Shahed-136. Координаты точки удара опубликовал OSINT-расследователь с ником Special Kherson Cat в соцсети X (Twitter).

В заметке OSINT-расследователя указывается, что точные координаты попадания по НПЗ — 55.57583, 51.92502 (согласно другим геолокациям — 55.57816, 51.91220). На Google maps можно увидеть, что это "Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс" (АК "ТАНЕКО"), ориентировочная площадь которого — около 5 кв. км.

Удар по НПЗ РФ — точка атаки дрона на ТАНЕКО Фото: Google Maps

Расследователь рассмотрел два варианта дронов, которые могли добраться до цели в Татарстане. Первое предположение — модель БПЛА UJ-22 Airborne, однако этот вариант отвергается.

Удар по НПЗ РФ — дрон, который атаковал Алабугу Фото: Скриншот Удар по НПЗ РФ — дрон UJ-22 Airborne Фото: Википедия

Другое предположение — двухместный сверхлегкий самолет с высоким крылом и трехколесным шасси "Аэропракт А-22". По мнению автора сообщения, украинские инженеры могли использовать устройство, которое "стало основой для нового беспилотника-камикадзе".

Удар по НПЗ РФ — дрон, который атаковал Алабугу Фото: Скриншот Удар по НПЗ РФ — самолет "Аэропракт А-22" Фото: Из открытых источников

Координаты второй точки атаки опубликовал OSINT-расследователь с ником Osinttechnical — это точка 55.819638, 52.057819. На Google maps заметно производственные цеха особой экономической зоны "Алабуга".

Удар по НПЗ РФ — точка атаки в Алабуге Фото: Google Maps

Расстояние между двумя точками, в которых произошли взрывы в результате ударов БПЛА — около 30 км. Ориентировочное расстояние до границы Украины — 1200 км, до границы с Казахстаном — втрое меньше.

Удар по НПЗ РФ — расстояние от Алабуги до Казахстана Фото: Google Maps

Удар по НПЗ РФ — детали

Отметим, утром 2 апреля в соцсетях появились видео из Татарстана с моментом попадания мини-самолета-камикадзе по производственным помещениям. Впоследствии подтвердилось, что это цеха СЭЗ "Алабуга", где ВС РФ выпускают аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Другая точка атаки — нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО, который принадлежит российской компании "Татнефть" и способен за год перерабатывать около 8,7 млн тонн нефти. Минобороны РФ заверило, что силы ПВО якобы сбили все беспилотники, которые направлялись в сторону завода. При этом на фотографиях, опубликованных росСМИ, можно увидеть пожар на территории производства.

Напоминаем, эксперты волонтерского сообщества InformNapalm сообщили, что во время удара 2 апреля действительно получил повреждения производственный цех по сбору дронов-камикадзе. Между тем в Госдуме РФ появились комментарии относительно атаки беспилотников и момента, когда могут прекратиться.