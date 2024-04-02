ВС РФ приостановили штурмы возле Купянска: к чему готовятся оккупанты (видео)

На Купянском направлении враг прекратил проводить атаки, однако осуществляет большое количество артобстрелов по украинским позициям и приграничным населенным пунктам, рассказал начальник пресс-службы "Сталевого кордону" Иван Шевцов.

Вооруженные силы Российской Федерации приостановили штурмы на Купянском направлении, однако в ближайшее время могут возобновить наступление. Об этом сообщил начальник пресс-службы "Сталевого кордону" Иван Шевцов в эфире "Суспільного".

По его словам, на Лимано-Купянском направлении ситуация существенно не меняется в течение нескольких недель. Однако оккупанты начали активнее себя вести на Лиманском направлении, в частности в течение суток совершили восемь атак.

Зато на Купянском направлении в последнее время россияне не проводят атак, однако осуществляют большое количество артобстрелов по приграничным населенным пунктам и позициям ВСУ.

Шевцов отметил, что оккупанты не смогли получить никаких преимуществ на Купянском направлении. До президентских выборов россияне пытались захватить Купянск-Узловой, однако не удалось. Из-за большого количества потерь, ВС РФ осуществляют обновления и накопления нового личного состава.

"Мы предполагаем, что в ближайшем будущем враг снова возобновит наступательные действия на Купянском направлении, ведь от своих планов он не отказался", — сказал Иван Шевцов.

Он добавил, что в течение прошлой недели украинским военным удалось поразить по меньшей мере две единицы бронетехники, пять автомобилей, блиндажи и более десяти оккупантов.

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Напомним, 28 марта представитель 15 мобильного пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов заявил, что на Лимано-Купянском направлении враг сконцентрировал около ста тысяч бойцов. Однако такое количество недостаточно для наступления на Харьков.

2 апреля военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что ВС РФ могут начать наступление в августе или в сентябре. Для этого оккупантам нужно компенсировать потери, которые она понесла в прошлом и этом году во время операции в Донецкой области.