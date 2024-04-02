"Суверенное государство может делать что угодно": нардеп рассказал, когда в Украине заблокируют TikTok

Украина уже имеет опыт блокировки соцсетей. Для этого происходит обращение спецслужб, а затем заседание СНБО, указ президента, введение его в действие, рассказал нардеп Ярослав Юрчишин.

В Украине могут заблокировать приложение TikTok. По словам народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, это может произойти, если платформа не будет реагировать на случаи российской пропаганды. Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода".

"Украина, суверенное государство, может делать что угодно, не оглядываясь на партнеров", — сказал Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что страна имеет практику блокировки соцсетей. В частности, происходит обращение специальных служб, заседание СНБО, указ президента, введение его в действие, или судебные процессы, если они будут.

По словам Юрчишина, Центр противодействия дезинформации при СНБО выдал целую сеть, которая в TikTok занимается российской пропагандой.

"Реакции TikTok я не слышал, если TikTok не будет реагировать, и это будет только усиливаться, то такая ситуация может появиться", — отметил он.

Нардеп добавил, что пока власть не чувствует потребность в блокировании TikTok. Также он считает, что лучше сначала договориться, чем сразу переходить к более жестким мерам.

Напомним, 1 апреля народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что в Украине могут заблокировать Telegram, если будут иметь для этого четкую аргументацию, в частности решение СНБО относительно санкций. По его словам, запрет Telegram не будет посягательством на свободу слова.

28 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ОП не контролирует ни один Telegram-канал. Он считает, что нужно, чтобы появилось хотя бы какое-то регулирование со стороны государства.