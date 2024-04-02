Как полноценная бригада ВС РФ: какие потери нанесли врагу бойцы 3-й ОШБр под Авдеевкой в марте

В течение месяца российские военные несли большие потери в личном составе и военной технике на Авдеевском направлении. Украинские бойцы стирали врага о прочную оборону своих подразделений, рассказали в 3-й ОШБр.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины нанесли потери российской армии в три тысячи оккупантов в течение марта на Авдеевском направлении Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 3-й ОШБр в Telegram.

"В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о прочную оборону наших подразделений", — говорится в сообщении.

В 3-й ОШБр отметили, что месяц боев под Авдеевкой стоил россиянам потерь, которые по количеству равны полноценной бригаде ВС РФ, а именно:

1033 русских убитыми;

1796 оккупантов ранеными.

Более того, бойцы ликвидировали батальонный контрольно-наблюдательный пункт, многочисленное количество военной техники, а именно:

уничтожено 8 танков, повреждено — 11;

уничтожено 15 ББМ, повреждено — 8;

уничтожено 34 единицы автотехники, повреждено — 9;

уничтожено 14 минометов, артиллерии, повреждено — 26;

уничтожено 6 СПГ, АГС, ПТРК, повреждено — 3.

Также украинцы смогли посадить 453 российских FPV-дрона с помощью РЭБ и уничтожили шесть новейших беспилотных летательных аппаратов. Также было ликвидировано шесть складов БК.

Напомним, 1 апреля экс-командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщил, что российские военные не могут в полной мере воспользоваться захватом Авдеевки Донецкой области. Он отметил, что Россия имеет значительные проблемы со своим войском.

В тот же день в СМИ сообщили, что украинские бойцы отбили одну из самых масштабных танковых атак возле Авдеевки. При штурме враг применил 36 танков и 12 БМП, однако ВСУ заметили вражескую колонну и нанесли мощный удар.