Шойгу представил новых командующих ВМФ РФ: что о них известно

Глава Минобороны сообщил, что главнокомандующим ВМФ РФ будет Александр Моисеев, в Черноморский флот возглавил Константин Кабанцов.

Новым командующим Черноморским флотом РФ назначен вице-адмирал Сергей Пинчук, Северным флотом — Константин Кабанцов, а главнокомандующим ВМФ РФ стал Александр Моисеев. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время совместного онлайн-заседания.

"Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна", — сказал Шойгу после того, как назвал фамилии и должности новых командующих флотом РФ.

Кто попал в новое руководство флотом РФ

Главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев

Александр Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова и Высшие офицерские классы ВМФ, а в 2003-м — Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова. Кроме того, в 2011 году он завершил обучение в Военной академии генерального штаба вооруженных сил РФ. 3 мая 2019 года был назначен командующим Северным флотом. Награжден орденом Мужества дважды, а также орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019), "За военные заслуги" (2006) и медалями.

Командующий Черноморским флотом РФ Сергей Пинчук

Сергей Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе. С 22 декабря 2011 года занимал должность командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 20 сентября 2016 года — по май 2021 года командовал Каспийской флотилией, после чего стал заместителем командующего Черноморским флотом. В феврале 2022 года Европейский союз ввел персональные санкции против Пинчука из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов

Командующим Северным флотом Константин Кабанцов стал вместо теперь уже главнокомандующего всем ВМФ РФ Александра Моисеева. Кабанцов родился 12 октября 1968 года в Семипалатинске, Казахстан. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. С 2006 года по 2008 год — заместитель командира 24-й "Звериной" дивизии подводных лодок Северного флота. С 2008 года по 2010 год начальник штаба — заместитель командира 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. С 2010 года по 2016 год — командир 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. С марта 2024 года временно исполнял обязанности командующего Северным флотом. Награжден орденом "За военные заслуги", а также медалью Ушакова.

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