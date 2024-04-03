Мобилизация в Украине: на какие специальности призовут в ВСУ в апреле

Мобилизовать в армию могут всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это не касается тех, кого ВВК признала непригодными, и тех, кто имеет отсрочку.

В апреле представители ТЦК и СП могут вручить повестки всем военнообязанным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет. Подробнее о том, на какие специальности могут призвать, рассказало издание NV.

Кого из мужчин могут мобилизовать в ВСУ

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призвать в ВСУ могут:

По возрасту и опыту:

мужчин от 18 до 60 лет с опытом военной службы;

мужчин от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

По состоянию здоровья:

частные по заключению ВВК;

непригодные в мирное время, ограниченно годные в военное;

ограниченно годные в мирное время, годные в военное.

По пребыванию на воинском учете:

снятые с учета берутся повторно на учет, если прошлое основание было снято;

исключены с воинского учета, которые не осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление и добровольно прошли ВВК и получили постановление об ограниченной годности.

За отсрочкой:

те, кто не имеет отсрочки;

те, кто имеют отсрочку, однако добровольно мобилизовались.

Какие специальности необходимы в ВСУ

Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк отметил, что больше всего в войске не хватает пехоты.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага", — сказал он.

По его словам, наиболее массовая подготовка именно пехотинца. Однако также для войска важны операторы беспилотных летательных аппаратов, танкисты, артиллеристы и минометчики.

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизовать мужчин с 25 лет, и об электронном кабинете военнообязанного.

Ранее начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев заявил, что правоохранители могут принудительно доставлять некоторых мужчин в ТЦК и СП. Это касается уклонистов, которые находятся в розыске.