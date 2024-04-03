Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Ужесточение мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине: на какие специальности призовут в ВСУ в апреле

Украинские военные, ВСУ, Силы обороны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Иллюстративное фото украинских военных

Мобилизовать в армию могут всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это не касается тех, кого ВВК признала непригодными, и тех, кто имеет отсрочку.

Related video

В апреле представители ТЦК и СП могут вручить повестки всем военнообязанным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет. Подробнее о том, на какие специальности могут призвать, рассказало издание NV.

Кого из мужчин могут мобилизовать в ВСУ

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призвать в ВСУ могут:

По возрасту и опыту:

  • мужчин от 18 до 60 лет с опытом военной службы;
  • мужчин от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

По состоянию здоровья:

  • частные по заключению ВВК;
  • непригодные в мирное время, ограниченно годные в военное;
  • ограниченно годные в мирное время, годные в военное.

По пребыванию на воинском учете:

  • снятые с учета берутся повторно на учет, если прошлое основание было снято;
  • исключены с воинского учета, которые не осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление и добровольно прошли ВВК и получили постановление об ограниченной годности.

За отсрочкой:

  • те, кто не имеет отсрочки;
  • те, кто имеют отсрочку, однако добровольно мобилизовались.

Какие специальности необходимы в ВСУ

Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк отметил, что больше всего в войске не хватает пехоты.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага", — сказал он.

По его словам, наиболее массовая подготовка именно пехотинца. Однако также для войска важны операторы беспилотных летательных аппаратов, танкисты, артиллеристы и минометчики.

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизовать мужчин с 25 лет, и об электронном кабинете военнообязанного.

Ранее начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев заявил, что правоохранители могут принудительно доставлять некоторых мужчин в ТЦК и СП. Это касается уклонистов, которые находятся в розыске.