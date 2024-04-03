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Мобілізація в Україні: на які спеціальності призвуть до ЗСУ у квітні

Українські військові, ЗСУ, Сили оборони
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Ілюстративне фото українських військових

Мобілізувати до війська можуть усіх військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Це не стосується тих, кого ВЛК визнала непридатними, та тих, хто має відстрочку.

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У квітні представники ТЦК та СП можуть вручити повістки всім військовозобовʼязаним громадянам віком від 18 до 60 років. Детальніше про те, на які спеціальності можуть призвати, розповіло видання NV.

Кого з чоловіків можуть мобілізувати до ЗСУ

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призвати до ЗСУ можуть:

За віком і досвідом:

  • чоловіків від 18 до 60 років з досвідом військової служби;
  • чоловіків від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

За станом здоровʼя:

  • приватні за висновком ВЛК;
  • непридатні у мирний час, обмежено придатні у воєнний;
  • обмежено придатні у мирний час, придатні у воєнний.

За перебуванням на військовому обліку:

  • зняті з обліку беруться повторно на облік, якщо минула підстава була знята;
  • виключені з військового обліку, які не засуджені за тяжкий чи особливо тяжкий злочин та добровільно пройшли ВЛК й отримали постанову про обмежену придатність.

За відстрочкою:

  • ті, хто не має відстрочки;
  • ті, хто мають відстрочку, проте добровільно мобілізувалися.

Які спеціальності необхідні в ЗСУ

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк зауважив, що найбільше у війську не вистачає піхоти.

"Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", — сказав він.

За його словами, найбільш масова підготовка саме піхотинця. Проте також для війська важливі оператори безпілотних літальних апаратів, танкісти, артилеристи та мінометники.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє мобілізовувати чоловіків з 25 років, та про електронний кабінет військовозобовʼязаного.

Раніше начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв заявив, що правоохоронці можуть примусово доставляти деяких чоловіків до ТЦК та СП. Це стосується ухилянтів, які перебувають у розшуку.