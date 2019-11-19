Трамп о слушаниях в Конгрессе: Я не знаю никакого Виндмана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает свидетелей, которые давали показания в рамках расследования Конгресса об его импичменте, в частности Александра Виндмана, Уильяма Тейлора и Джорджа Кента. Об этом сообщает The Washington Post.

"Я не знаю Виндмана. Я никогда не видел его. Я понимаю сейчас, что он носит свою униформу, когда заходит (в Конгресс). Но даже он сказал, что стенограмма моего разговора с Зеленским была точна", – сказал Трамп.

" И те, кто откроет и прочтёт эту стенограмму (у меня было два разговора и президент Украины признал, что давления не было) даже не поймут, что не так с этой страной. Я смотрел слушания с Виндманом, но пусть люди сами сделают выводы относительно этого человека. Я его не знаю. Я никогда с ним не встречался и не виделся", – добавил американский лидер.

Трамп также сказал, что считает текущее расследование по его импичменту в нижней палате Конгресса США позором для страны.

"Я никого не знаю из этих людей. Там были какие-то послы. Но я их не знаю. Кент – парень с красивой бабочкой – может я и себе когда-то такую куплю, – но я не знаю кто такой Кент. И кто такой Тейлор. Все, что они говорят, что они слышали о разговоре от другого, кто также слышал о разговоре, который вёл президент. Все, что происходит, – это позор", – сказал Трамп.

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

Согласно его показаниям, в опубликованной стенограмме разговора отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена. Также в документе опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Байдена с рекомендацией уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

После разрушительных показаний Виндмана, Трамп посоветовал чиновнику перечитать транскрипцию звонка.