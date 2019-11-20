Израиль ударил по десяткам целей в Сирии
Израиль нанес удары по десяткам целей в Сирии, которые принадлежали сирийскому правительству и иранским силам. Об этом сообщает ВВС.
По словам израильских военных, "широкомасштабные удары" последовали за четырьмя ракетами, выпущенными иранскими силами "Кудс" по северному Израилю. Спецподразделение "Кудс" является внешним подразделением Корпуса Стражей Исламской революции.
Сирийская сторона сообщила, что во время израильских ударов погибли двое мирных жителей. Также говорится, что противовоздушная оборона Сирии сбила большинство ракет над столицей Дамаском.
По словам местных жителей, в Дамаске были слышны громкие взрывы, а также начался ряд пожаров.
В свою очередь, Израиль сообщил, что нанес удары по позициям иранских сил "Кудс" и сирийских вооруженных сил.
"Во время нашего удара по иранским и сирийским террористическим целям была выпущена сирийская ракета ПВО, несмотря на четкие предостережения. В результате было уничтожено несколько сирийских батарей ПВО", – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 ноября Израиль нанес авиаудары по главарям "Исламского джихада" в Газе и Сирии. Во время авиаудара по территории Газы был уничтожен 42-летний командир Баха Абу аль-Ата, вместе со своей женой.
- 13 ноября Газа нанесла ракетные удары, которые были сконцентрированы на южной и центральной части Израиля. Армия обороны Израиля сообщила, что к полудню среды было выпущено более 100 ракет по Газе.
- Днем позже Израиль и Газа согласовали временное перемирие после гибели еще 8 палестинцев. Ракета попала в дом и убила всю семью, включая пятерых детей.
- До этого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах провести широкомасштабную военную операцию в секторе Газа. По его словам, у Израиля нет другого выхода, кроме как прибегнуть к военным действиям.