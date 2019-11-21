Закон о поддержке демократии в Гонконге направлен на подпись Трампу
Палата представителей США и Сенат приняли "Гонконгский закон о демократии" и направили документ на подпись президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Politico.
Несмотря на заявления Пекина, что закон является вмешательством во внутренние дела Гонконга, Сенат единодушно поддержал законопроект.
В Белом доме пока никак не прокомментировали принятый документ, но ожидается, что Трамп его подпишет. Документ может еще больше осложнить отношения США с Китаем, в частности переговоры по торговой сделке.
"Сегодня Конгресс посылает недвусмысленное сообщение миру о том, что США солидарны со свободолюбивым народом Гонконга, и мы полностью поддерживаем их борьбу за свободу" – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Так, американские законодатели отмахнулись от предупреждений Китая, что ему "придется принять решительные контрмеры для защиты суверенитета, обеспечения безопасности и развития".
Как ранее сообщал Фокус:
- Еще в сентябре протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- После Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии", а Китай выразил решительный протест.