Закон о поддержке демократии в Гонконге направлен на подпись Трампу

Палата представителей США и Сенат приняли "Гонконгский закон о демократии" и направили документ на подпись президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Politico.

Несмотря на заявления Пекина, что закон является вмешательством во внутренние дела Гонконга, Сенат единодушно поддержал законопроект.

В Белом доме пока никак не прокомментировали принятый документ, но ожидается, что Трамп его подпишет. Документ может еще больше осложнить отношения США с Китаем, в частности переговоры по торговой сделке.

"Сегодня Конгресс посылает недвусмысленное сообщение миру о том, что США солидарны со свободолюбивым народом Гонконга, и мы полностью поддерживаем их борьбу за свободу" – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Так, американские законодатели отмахнулись от предупреждений Китая, что ему "придется принять решительные контрмеры для защиты суверенитета, обеспечения безопасности и развития".

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