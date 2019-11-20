Осада университета Гонконга: появились первые кадры из разрушенного здания
2019-11-20 15:03:00
Протестующие четыре дня удерживали захваченный кампус и противостояли полиции
Четырехдневная осада Гонконгского политехнического университета подходит к концу, большинство протестующих покинуло здание. Об это сообщает ВВС.
По данным полиции, корпус университета уже покинули около 800-900 демонстрантов, внутри же остаются несколько десятков человек, которые боятся быть арестованными на выходе.
За последние несколько дней университет превратился в огненное поле битвы протестующих с полицией, которая арестовывает всех, кто выходит из здания.
Противостояния у Политехнического университета стали самыми масштабными почти за шесть месяцев протестов в Гонконге.
В это же время, Сенат США принял законопроект, который может лишить Гонконг особого торгового статуса, если демократия и права человека будут нарушены. Документ пока еще не был одобрен президентом США Дональдом Трампом.
В свою очередь, гонконгская полиция сообщила, что только за вчерашний день у здания университета были арестованы около 1100 человек. Из них были отпущены лишь несовершеннолетние протестующие.
Фото: Twitter/@jeffielam
Арестованным демонстрантам может грозить до 10 лет тюрьмы за участие в массовых беспорядках.
Фото: Twitter/@jeffielam
Управление больницы Гонконга сообщило, что 325 человек в возрасте от 15 до 66 лет получили травмы и были доставлены во вторник, 19 ноября. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Гонконге пятый месяц продолжаются массовые протесты, которые начались с законопроекта об экстрадиции в Китай.
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.