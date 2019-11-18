Битва за университетский кампус: в Гонконге протестующие дали отпор полиции
2019-11-18 12:25:00
Протестующие заставили правоохранителей отступить, но остались заблокированными в здании университета
В понедельник, 18 ноября, в Гонконге около 100 протестующих попытались покинуть здание Политехнического университета, где прошлой ночью произошли ожесточенные столкновения с полицией. Об этом сообщает ВВС.
Воскресную ночь демонстранты провели в попытках помешать полиции попасть внутрь Гонконгского политехнического университета. В жестоких столкновениях активисты бросали в зажигательные смеси в правоохранителей, а те отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.
Еще до рассвета спецотряды полиции попытались ворваться в университет, но не продвинулись слишком далеко. Протестующие забросали их зажигательными смесями, а также подожгли полицейский грузовик. Правоохранителям пришлось отступить.
К утру понедельника, многие пострадавшие в ночных противостояниях активисты, попытались сбежать из удерживаемого университетского кампуса. Но попытка не увенчалась успехом, часть беглецов было арестована полицией, а остальные вернулись в университет.
Так, минувшая ночь стала апогеем насилия в Гонконге, почти за шесть месяцев протестов. Эскалация ситуации в городе произошла после того, как руководство полиции заявило, что против демонстрантов могут быть применены боевые патроны. Также в субботу, 16 ноября, на улицах Гонконга впервые появились бойцы Гонконгского гарнизона Народно-освободительной армии Китая.
На данный момент неизвестно, какое количество протестующих находится в университете, а также в каком они состоянии. Ближе к рассвету рядом с кампусом были замечены сотрудники Красного креста. По предварительным данным, в столкновениях участвовали до 1 тыс. демонстрантов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Гонконге пятый месяц продолжаются массовые протесты, которые начались с законопроекта об экстрадиции в Китай.
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.