Битва за университетский кампус: в Гонконге протестующие дали отпор полиции

Протестующие заставили правоохранителей отступить, но остались заблокированными в здании университета

В понедельник, 18 ноября, в Гонконге около 100 протестующих попытались покинуть здание Политехнического университета, где прошлой ночью произошли ожесточенные столкновения с полицией. Об этом сообщает ВВС.

Воскресную ночь демонстранты провели в попытках помешать полиции попасть внутрь Гонконгского политехнического университета. В жестоких столкновениях активисты бросали в зажигательные смеси в правоохранителей, а те отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Еще до рассвета спецотряды полиции попытались ворваться в университет, но не продвинулись слишком далеко. Протестующие забросали их зажигательными смесями, а также подожгли полицейский грузовик. Правоохранителям пришлось отступить.

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К утру понедельника, многие пострадавшие в ночных противостояниях активисты, попытались сбежать из удерживаемого университетского кампуса. Но попытка не увенчалась успехом, часть беглецов было арестована полицией, а остальные вернулись в университет.

Так, минувшая ночь стала апогеем насилия в Гонконге, почти за шесть месяцев протестов. Эскалация ситуации в городе произошла после того, как руководство полиции заявило, что против демонстрантов могут быть применены боевые патроны. Также в субботу, 16 ноября, на улицах Гонконга впервые появились бойцы Гонконгского гарнизона Народно-освободительной армии Китая.

На данный момент неизвестно, какое количество протестующих находится в университете, а также в каком они состоянии. Ближе к рассвету рядом с кампусом были замечены сотрудники Красного креста. По предварительным данным, в столкновениях участвовали до 1 тыс. демонстрантов.

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