Основатель WikiLeaks может умереть в британской тюрьме, – врачи
Более 60 врачей написали открытое письмо, в котором выразили серьезные опасения из-за состояния здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Guardian.
Медики обратились к министру внутренних дел Великобритании Прити Пател с просьбой перевести Ассанжа из тюрьмы Белмарш на юго-востоке Лондона в университетскую больницу.
Опасения были вызваны выступлением Ассанжа в суде, а также из-за отчета спецдокладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера. Независимый эксперт заявил, что "подвергающийся произволу и жестокому обращению Ассанж" может вскоре погибнуть в тюрьме.
"Мы, как врачи, пишем это открытое письмо, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность по поводу физического и психического здоровья Джулиана Ассанжа", – завили медики в открытом письме на 16 страницах.
Также они подчеркнули, что существуют "опасения по поводу пригодности Ассанжа" для участия в полном слушании об экстрадиции, назначенного на февраль.
"Ассанж требует срочной медицинской экспертизы как физического, так и психологического состояния здоровья. Если такая оценка не будет проведена в ближайшее время, то мы опасаемся, что Ассанж может умереть в тюрьме. Таким образом, медицинская ситуация является неотложной", – написали авторы письма.
К письму присоединились врачи из США, Австралии, Великобритании, Швеции, Италии, Германии, Шри-Ланки и Польши.
Стоит подчеркнуть, что во время своего последнего публичного выступления на судебном заседании Ассанж казался нездоровым. Также он с трудом вспомнил дату своего рождения, а в конце слушания заявил судье, что не понял всего произошедшего в зале заседаний.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 апреля Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве.
- В Сколанд-Ярде сообщили, что Ассанжа арестовали в Лондоне по требованию об экстрадиции в США. В Соединенных Штатах он подозревается в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.
- Британский суд назначил слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США на 25 февраля 2020 года.
- Позже CNN сообщили, что Ассанж создал в посольстве Эквадора командный пункт для вмешательства в американские выборы. Во время критических ситуаций создатель WikiLeaks встречался с представителями России.
- Эту информацию также подтвердил экс-президент Эквадора. По словам Корреа, Ассанж предпринимал свои попытки из посольства Эквадора в Лондоне, где он получил политическое убежище и жил вплоть до этого года.
- А 19 ноября Швеция прекратила расследование против Джулиана Ассанжа. Прокуроры решили, что на доказательства в деле повлиял слишком долгий срок рассмотрения.