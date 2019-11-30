Эрдоган назвал точную дату запуска "Турецкого потока" в обход Украины

Запуск газопровода готовят на январь

Газопровод "Турецкий поток" будет запущен в Стамбуле 8 января 2020 года.

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Об этом в субботу, 30 ноября, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном, пишет Anadolu.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем", – сказал Эрдоган.

Общая протяженность газопровода составляет 1850 км и является частью энергетического коридора между Азербайджаном и Европой общей протяженностью 3,5 тыс. км.

Планируется, что пропускная способность изначально составит 16 млрд м куб, из них 6 млрд м куб будет поставляться в Турцию, а 10 млрд м куб – в Европу.

Запуск газопровода "Турецкий поток" означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной 2018 года "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

В середине декабря прошлого года турецкая сторона начала строительство наземной части "Турецкого потока".

В апреле 2019 года Сербия приступила к строительству своего участка "Турецкого потока".

Участвует в строительстве трубопровода и Боглария: строительством газопровода в стране займется итало-саудовский консорциум Arkad Engineering.