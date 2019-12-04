Джонсон и Трамп провели закрытую встречу перед саммитом НАТО
Лидеры обсудили вопросы объединения Альянса
В Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры за закрытыми дверьми с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.
"Премьер-министр (Джонсон - ред.) встретился с президентом Трампом вечером на Даунинг-стрит", – заявил представитель британского правительства.
Встреча Джонсона и Трампа прошла в преддверии саммита НАТО. Тема объединения Альянса стала ключевой во время встречи двух лидеров.
По данным СМИ, Джонсон не хочет слишком афишировать контакты с Трампом, который непопулярен в Великобритании. Предполагается, что тесная дружба с президентом США может негативно сказаться на предвыборной кампании Джонсона.
В свою очередь, Трамп заявлял, что не собирается вмешиваться во всеобщие выборы в Британии, но все же поддержал Бориса Джонсона и предстоящий Brexit.
"Я останусь в стороне (выборов - ред.), но Борис (Джонсон - ред.) очень компетентный, и я думаю, что он сделает доброе дело", – добавил Трамп.
Как ранее сообщал Фокус:
- Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон сплетничали о Трампе c принцессой Анной. В Лондоне проходит саммит стран НАТО и уже случился первый скандал.
- А Верховная Рада приняла заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО. В тексте заявления указывается безальтернативность вступления Украины в НАТО, которая записана в конституции, а также широко поддерживается гражданами Украины.
- Позже из заявления пропал пункт о подаче заявки на ПДЧ в НАТО. В "Слуге народа" пояснили, что новую заявку на получение плана действий подавать не нужно, ведь Украина уже подала ее на саммите в Бухаресте в 2008 году.