Путин: Условия Украины по транзиту газа – неприемлемы

Президент РФ надеется, эти условия удастся изменить в ходе переговоров

Президент России Владимир Путин сегодня, после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину, но не на украинских условиях.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы для нас пока", – сказал он.

Президент РФ также сказал, что он надеется, эти условия удастся изменить в ходе переговоров.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Путин заявил, что РФ готова снизить цену газа для Украины на 25% при условии прямых поставок.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.