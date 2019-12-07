В РФ назвали условия заключения с Украиной соглашения по газу

Украина и Россия не смогут решить газовый спор до тех пор, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".

"Ну, не будет тогда ничего", – сказал он.

По его мнению, нельзя договариваться по газу и одновременно требовать оплаты по судебным решениям.

"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", – заключил российский премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.

"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".