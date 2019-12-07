В РФ назвали условия заключения с Украиной соглашения по газу

Мир
Дмитрий Медведев считает, что нельзя договариваться по газу и одновременно требовать оплаты по судебным решениям

Украина и Россия не смогут решить газовый спор до тех пор, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".

"Ну, не будет тогда ничего", – сказал он.

По его мнению, нельзя договариваться по газу и одновременно требовать оплаты по судебным решениям.

"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", – заключил российский премьер.

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