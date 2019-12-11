Эрдоган восхитился Трампом и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед студентами в Анкаре, заявил, что восхищается лидером США Дональдом Трампом и России – Владимиром Путиным. Об этом передает Радио Свобода.

К тому же, Эрдоган отметил, что в Европе не хватает вдохновенного лидера, а есть "серьезный кризис руководства и вакуум лидерства".

"Нравится вам или нет, мистер Трамп – важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи четко и открыто", – сказал Эрдоган и добавил, что отвечает Трампу взаимностью.

Путина Эрдоган охарактеризовал, как лидера, который ничего не скрывает и откровенен в отношении Турции.

Третьим действующим лидером, которому симпатизирует Эрдоган, стал шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Его президент Турции назвал "молодым и активным" лидером, который поддерживает бедные страны.

Среди вдохновенных личностей прошлого Эрдоган назвал пророка Магомета и основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Отметил он и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, а также экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга", заявил, что французскому лидеру самому следует сначала проверить мозги.