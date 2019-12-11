"Икона поколения". Журнал Time назвал Грету Тунберг "человеком года"

Мир
Лексикографы из словаря Коллинза сделали термин Тунберг "климатическая забастовка" словом года

Журнал Time назвал экоативистку из Швеции Грету Тунберг "человеком года". Об этом американское издание сообщило в Twitter.

Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю.

"Тунберг — не лидер какой-либо политической партии или адвокатской группы. Она не первая, кто бьет тревогу по поводу климатического кризиса, и не самая квалифицированная, чтобы решить проблему. Она не ученый и не политик. У нее нет доступа к традиционным рычагам влияния. Она не миллиардер, не принцесса, не поп-звезда и даже не взрослая. Она обычный подросток, которой хватило смелости сказать правду и стать иконой поколения. Рассказывая об абстрактной опасности с пронзительным гневом, Тунберг стала самым убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме, стоящей перед планетой", — пишет о Грете издание в своем редакционном материале.

Издание также отметило, что Тунберг начала глобальное движение против климатических изменений, пропуская школу.

"Начиная с августа 2018 года она провела свои дни в палаточном лагере перед парламентом Швеции, держа на черном фоне надпись "Школьная забастовка за климат". За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке",  – написали в Time.

Внешность юной экоативистки  копировали в костюмах на Хэллоуин, а Маргарет Этвуд сравнила ее с Жаной д'Арк.

Лексикографы из словаря Коллинза обратили внимание на стократное увеличение использования термина Тунберг "климатическая забастовка" и сделали его словом года.

 Деятельность девушки вызвала бурные споры во всем мире. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Тунберг "отродьем", а правозащитная организация Amnesty International присвоила шведской активистке звание "Посла совести".

Как ранее сообщал Фокус:

  • Грета Тунберг — фаворит среди претендентов на Нобелевскую премию мира, считают букмекеры. Если это произойдет, она станет самым юным лауреатом.