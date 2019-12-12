Журнал Forbes назвал самую влиятельную женщину года

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Ангела Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд

По версии журнала Forbes канцлер Германии Ангела Меркель возглавила список 100 самых влиятельных женщин планеты текущего года. Об этом говорится в Instagram журнала.

Кстати, Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд.

Второе место в рейтинге заняла экс-глава МВФ Кристин Лагард. Тройку лидеров замыкает спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая стала главным вдохновителем процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В первую сотню также вошли британская королева Елизавета II (40 место), а также дочь президента США Дональда Трампа – Иванка (42 место).

Шведская экоативистка Грета Тунберг заняла последнее, сотое, место.

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