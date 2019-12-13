"Расслабься, Грета": климатическая активистка ответила на сарказм Трампа

Климатическая активистка Грета Тунберг изменила информацию о себе в Twitter после саркастичных нападок президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.

Американский президент, после того, как Time назвал Грету "Человеком года", написал в Twitter о том, что у 16-летней активистки "проблемы с управлением гневом", и ей следует сходить на "старый добрый фильм с другом".

"Расслабься, Грета, расслабься", – добавил Трамп.

После этого поста, Грета изменила свою биографию в соцсети, написав о том, что он "подросток, работающий над проблемой управления гневом. В настоящее время отдыхает и смотрит старый добрый фильм с другом".

Грета уже не первый раз изменяет свою биографию в Twitter, чтобы ответить на критику мировых лидеров.

В минувший вторник, 10 декабря, Тунберг написала в личной информации о себе – "pirralha" (соплячка, – ред.). Именно так назвал активистку президент Бразилии Жаир Болсонару, за то, что она раскритиковала бедственное положение коренных жителей Бразилии.

А в октябре активиста написала о себе: "добрый, но плохо информированный подросток". Так, она процитировала слова президента России Владимира Путина.

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