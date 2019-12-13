В Мексике на 3D-принтере напечатали дома для бедняков

В мексиканском штате Табаско на 3D-принтере напечатали несколько домов будущего поселка для малообеспеченных семей. Об этом сообщает Dwell.

Отмечается, что проект по строительству поселения реализовали стартап Icon и некоммерческие организации New Story и Echale.

Небольшие дома были напечатаны из бетонной смеси на принтере Icon Vulcan II, разработанном специально для работы в удаленных селах, где обычное строительство невозможно по разным причинам, пишет VC.ru.

Площадь стандартного дома с двумя спальнями, гостиной, кухней и туалетом с ванной составляет 46,5 квадратного метра, а на его печать уходит около 24 часов.

Всего планируется возвести в поселке 50 аналогичных домов. Цена печати одного дома не раскрывается.

Ожидается, что семьи, для которых были напечатаны эти дома, переедут в них в начале следующего года.

Как ранее сообщал Фокус: