В РФ задумались над съемками российской версии сериала "Слуга народа"

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при российской Госдуме Вадим Манукян предложил снять в РФ свою версию сериала "Слуга народа", взяв на роль Василия Голобородько юмориста Максима Галкина. Об этом он рассказал изданию "Дни.ру".

По задумке Манукяна, события в сериале будут происходить в 2042 году. По его замыслу, герой Галкина просыпается в загородном замке рядом с женой Аллой Пугачевой, и слышит стук в дверь. Открыв нежданному гостю, он принимает поздравления с получением должности президента РФ, а артистка автоматически получает статус первой леди страны.

Манукян пошутил, что также в сериале в ролях второго плана могли бы сняться Филипп Киркоров, Николай Басков и Верка Сердючка. "Вот это будет феерия", – заключил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.

В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли. Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.