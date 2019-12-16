Масштабные протесты в Индии: полиция избила студентов в университетском городке
В Индии пятый день продолжаются масштабные протесты из-за нового закона о гражданстве, в результате погибли уже шесть человек. Об этом сообщает ВВС.
Закон предусматривает, что нелегальные мигранты из преимущественно мусульманских Афганистана, Бангладеша и Пакистана смогут получить гражданство, но в случае, если они будут буддистами, христианами, индуистами, джайдами, парсами и сикхистами. Также в документе уточняется, что эти люди смогут получить гражданство, если покинули мусульманские страны до 2015 года и бежали от религиозных преследований.
Мнение общественности разделилось на два лагеря, где первые считают закон дискриминацией мусульман, а вторые – боятся крупномасштабной миграции.
На данный момент самые крупные акции протеста проходят в таких городах, как Мумбаи, Хайдарабаде и Калькутте.
На выходных полиция использовала слезоточивый газ против протестующих, так как активисты поджигали автобусы и блокировали дороги.
После этого, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал сограждан к спокойствию и заявил, что нет никаких обоснованных причин для протестов. По его словам, документ "предназначен только для тех, кто сталкивался с годами преследований".
Несмотря на призыв премьера, протесты продолжились и в понедельник, 16 декабря. Для подавления акций, были заблокированы соцсети, но студенты продолжают собираться на митинги в северных и восточных частях страны. Также в Калькутте десятки тысяч человек присоединились к демонстрации, которую провел главный министр штата Западная Бенгалия и лидер партии "Всеиндийский тринамул конгресс" Мамата Банерджи.
Также произошли столкновения с полицией в одном из университетов Дели, где полиция применила силу против жильцов студгородка. Правоохранители же утверждают, что "проявили максимальную сдержанность".
По данным университета, полиция вошла в университетский городок без разрешения. На видео с места происшествия, видно, как правоохранители избивают студентов в библиотеке и даже в ванных комнатах.
Полиция заявила, что сделала то, что было "необходимо", чтобы остановить протесты. Несколько правозащитников обратились в Верховный суд, чтобы наказать полицейских за превышение полномочий. Но судья сообщил, что не станет предпринимать никаких действий, пока студенты не прекратят протесты.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 августа правительство Индии отменило особый статус Кашмира.
- В свою очередь, Пакистан отозвал своего посла из Индии и высылал индийского посла, также приостановил торговлю с Индией.
- 8 августа Пакистан заявил, что приостанавливает железнодорожное сообщение с Индией из-за ситуации в Кашмире.
- А премьер Пакистана сравнил политику Индии в Кашмире с нацизмом. Регион утратил свой особый статус и оказался отрезанным от остального мира.
- Также в День независимости Индии в Кашмире был введен комендантский час. Дели опасалось массовых протестов в спорном регионе.
- А премьер Индии пообещал вернуть былую славу Кашмиру, отобрав их автономию. Нарендра Моди заявил, что особый статус лишь поощрял коррупцию в регионе.