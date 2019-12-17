"Мы позаботимся об этом": Трамп прокомментировал зловещий "рождественский подарок" от КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "разочарован" в случае, если Северная Корея действительно имеет что-то "в работе" в качестве ультиматума в ядерных переговорах. Об этом сообщает The Guardian.

Недавно КНДР сделала резкие заявления, пообещав США зловещий "рождественский подарок", если Вашингтон не пойдет на уступки в ядерных переговорах. Главный посланник США на переговорах с КНДР Стивен Бигун назвал заявления Пхеньяна "враждебным и негативным", а Трамп сообщил, что внимательно следит за ситуацией.

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"Посмотрим. Я был бы разочарован, если бы что-то было в работе. И если это так, мы позаботимся об этом. Мы очень внимательно следим за этим", – заявил Трамп.

Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик после провального февральского саммита в Ханое, в котором принимали участие Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

В КНДР также заявили, что если США не удастся сделать приемлемое для Пхеньяна предложение, то страна выберет себе "новый путь".

По мнению экспертов, Северная Корея может возобновить испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которые были приостановлены с 2017 года, что будет воспринято в Вашингтоне, как провокация.

"Я наблюдаю за Корейским полуостровом уже четверть века. Так, что я знаком с их тактикой, с их угрозами, и я думаю, что нам нужно сесть и серьезно обсудить политическое соглашение, которое поможет денуклеризировать полуостров", – заявил министр обороны США Марк Эспер.

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