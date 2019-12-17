В России продали квартиру лидера рок-группы "Сектор газа"

В российском Воронеже продали двухкомнатную квартиру лидера музыкальной группы "Сектор газа" Юрия Хоя. Об этом пишет издание "Блокнот Воронеж".

По данным издания, новые хозяева жилья не являются фанатами творчества лидера культовой группы.

Отмечается, что "двушку" площадью 52,7 квадратного метра продали по кадастровой стоимости – 1,7 миллиона рублей (около 700 тыся гривен). Год назад квартира стоила три миллиона, но потом подешевела, так как не было покупателей.

Изначально, как сообщает издание, на недвижимость претендовали три покупателя, все очень известные в городе люди. Они хотели создать в квартире Хоя музей, но ни одна сделка не состоялась.

Девятиэтажка, где на втором этаже находится проданная квартира, расположена в микрорайоне ВАИ Левобережного района. Из-за плохой экологической ситуации местные жители прозвали его "Сектором газа". Именно так группа Хоя получила свое название.

Лидер группы (настоящее имя – Юрий Клинских) умер в 2000 году в возрасте 35 лет. Официальной причиной смерти назван сердечный приступ. В квартире жила мать Хоя – Мария Кузьминична Клинских. Два года назад она умерла в возрасте 85 лет. У музыканта также остались две дочки.

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