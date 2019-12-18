В Кремле рады продлению "особого статуса" Донбасса, но есть нюансы
В Кремле по-прежнему настаивают на том, что власти Украины должны согласовывать особый статус с боевиками "Л/ДНР".
Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
"Продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 г. и решений "нормандских" саммитов... Киев должен согласовать особый статус с Донецком и Луганском", – говорят россияне.
Также власти РФ уточняют, что вместе с законом об особом статусе Украине необходимо "принять конституционные изменения и нормативные акты".
Кроме того, в Кремле обратили внимание и на недавно внесенный в Раду законопроект №2598 о децентрализации.
"Речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра", – удивляются россияне.
Отдельно в Кремле подчеркнули, что "вопреки Минским соглашениям, [в проекте закона] нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции".
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря Рада решила продлить старый закон об особом статусе ОРДЛО: "За" проголосовали 320 депутатов, против – 20.
- По словам главы фракции "СН" Давида Арахамии, новый "особый статус" начнут писать не ранее марта, после еще одной встречи "нормандской четверки".