Боевик Цемах подал в ЕСПЧ жалобу на Нидерланды и Украину, – росСМИ
Донецкий боевик и один из фигурантов дела о сбитии самолета рейса MH17 Владимир Цемах подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу против Нидерландов и Украины.
Об этом пишет российское агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката Цемаха Анатолия Кучерену.
По словам защитника, жалоба касается действий силовиков Украины и Нидерландов.
"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", – сказал Кучерена.
По его словам, в жалобе террорист указывает на "обстоятельства его похищения" и содержания в киевском СИЗО, а также якобы применения к нему в камере психотропных препаратов.
"Все это вопиющие нарушения прав человека", – сказал Кучерена.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 сентября Цемаха передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.
- Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.
- Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.
- В начале ноября адвокат Цемаха заявил, что его подзащитный все же готов дать показания следователям из Нидерландов.
- Выданный России в рамках обмена пленными боевик Владимир Цемах объявлен СБУ в розыск.