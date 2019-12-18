Боевик Цемах подал в ЕСПЧ жалобу на Нидерланды и Украину, – росСМИ

Мир
Жалоба касается действий силовиков двух стран

Донецкий боевик и один из фигурантов дела о сбитии самолета рейса MH17 Владимир Цемах подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу против Нидерландов и  Украины.

Об этом пишет российское агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката Цемаха Анатолия Кучерену.

По словам защитника, жалоба касается действий силовиков Украины и Нидерландов.

"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", – сказал Кучерена.

По его словам, в жалобе террорист указывает на "обстоятельства его похищения" и содержания в киевском СИЗО, а также якобы применения к нему в камере психотропных препаратов.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – сказал Кучерена.

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