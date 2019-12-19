ЕС одобрил продление экономических санкций против России
Совет Европейского cоюза официально согласовал ранее принятое политическое решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба ЕС.
"Совет ЕС продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года", – говорится в сообщении.
Это решение должно быть опубликовано в "Официальном вестнике" ЕС, после чего оно вступит в силу.
"Решение принято после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций. Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России", – разъяснено в сообщении.
Напомним, что срок действия нынешних санкций, которые были продолжены 27 июня нынешнего года, заканчивается 31 января 2020 года.
Санкции первоначально были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России по дестабилизации в Украине с последующим усилением в сентябре 2014 года.
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