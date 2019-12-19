Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации

Экс-президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. "Я сейчас нахожусь в клинике. У меня воспаление легких", – сказал он в эфире радиостанции НСН.

В этом году Горбачев отметил 88-летие. В 2016-м ему поставили кардиостимулятор, в том же году он по состоянию здоровья отказался лететь на международную конференцию в Прагу. В июне уже сообщалось о госпитализации политика.

Горбачев работает над новой книгой, которая должна выйти в ближайшее время.

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